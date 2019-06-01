СМИ: Индзаги останется главным тренером "Лацио"

Симоне Индзаги останется на посту главного тренера "Лацио". Как утверждает La Repubblica, 43-летний итальянец продлит контракт с римлянами до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Индзаги может возглавить "Милан", который предложил ему трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Индзаги возглавляет "Лацио" с 2016 года. Под его руководством римляне выигрывали Кубок Италии-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.

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