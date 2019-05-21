СМИ: Индзаги и Сарри - фавориты на пост главного тренера "Ювентуса"

Итальянские специалисты Симоне Индзаги ("Лацио") и Маурицио Сарри ("Челси") являются приоритетными кандидатами на пост главного тренера "Ювентуса", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб по окончании текущего сезона.

"Ювентус" провел переговоры с 43-летним Индзаги на прошлой неделе. Контракт специалиста с "Лацио" рассчитан до 2020 года, поэтому клубы должны будут достичь соглашения.

60-летний Сарри может покинуть "Челси" в ближайшее время: сообщалось, что владелец "синих" Роман Абрамович уволит итальянца даже в случае победы в Лиге Европы. Ожидается, что Сарри заменит Фрэнк Лэмпард ("Дерби Каунти").

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