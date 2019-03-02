СМИ: Иммобиле может пропустить дерби с "Ромой"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Как сообщает Football Italia, 29-летнего итальянского форварда беспокоит травма бедра.

Тренер "Лацио" Симоне Индзаги после кубкового матча с "Миланом" (0:0) отмечал, что Иммобиле не находится в оптимальной форме. Предполагается, что вместо итальянца на поле выйдет нападающий Хоакин Корреа.

"Лацио" занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 38 очков. "Рома" с 33 баллами располагается на 5-й строчке - эта команда провела на один матч больше.

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