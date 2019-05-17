СМИ: Икарди согласовал контракт с "Ювентусом"

"Ювентус" достиг устной договоренности по контракту с нападающим "Интера" Мауро Икарди.

По информации Gazzetta dello Sport, если Икарди покинет миланский клуб, то первым вариантом продолжения карьеры станет именно "Юве". В случае переезда в Турин, 26-летний аргентинец подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

Стороны пока не могут прийти к соглашению по вопросу суммы трансфера за нападающего. "Ювентус" готов предложить полузащитника Дугласа Косту​, когда как "нерадзурри" требуют только денежную компенсацию.

В сезоне 2018/19 Мауро Икарди провел за "Интер" 35 матчей, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.