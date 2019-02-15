СМИ: Икарди провел 15-минутную встречу со Спаллетти

Нападающий "Интера" Мауро Икарди провел 15-минутную встречу с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, сообщает Corriere della Sera. 25-летний аргентинец не принимал участие в тренировке миланского клуба.

Ранее Икарди был лишен капитанской повязки. Он также не принял участия во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0). Итальянский журналист Валер де Маджио сообщил Sky Sports, что аргентинец заключил предварительное соглашение с "Ювентусом".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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