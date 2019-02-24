СМИ: Икарди может больше не сыграть за "Интер" в нынешнем сезоне

Форвард "Интера" Мауро Икарди, возможно, не сыграет в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport, форвард лечь на операцию колена, которая будет означать завершение сезона для него. После истории с лишением капитанской повязки аргентинец потерял доверие к клубу и решил самостоятельно отвечать за свое лечение. До этого ему кололи обезболивающие уколы.

Теперь же он считает, что ему нужно сосредоточиться на лечении до полного выздоровления. По официальной информации клуба, футболист выбыл как минимум до 7 февраля, после чего его колено вновь обследуют.

Ранее сообщалось, что форвард может покинуть клуб летом. Была также информация о предварительном контракте с "Ювентусом". При этом СМИ сообщали также о готовности "Интера" предложить новый контракт. Однако его условия футболиста не устроили.

26-летний форвард в текущем сезоне провел 28 матчей за "Интер" и забил 15 мячей при трех голевых передачах. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

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