СМИ: Игроки «Наполи» бунтуют против президента клуба. Анчелотти поддержал их и готов уйти в отставку

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может уйти в отставку после того, как команда взбунтовалась против решений руководства.

Ситуация обострилась матча 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Игроки должны были вернуться на базу клуба после игры по приказу президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместо этого футболисты разъехались по своим домам.

Тренер неаполитанцев Карло Анчелотти принял сторону игроков в сложившейся ситуации. Это создало серьезный раскол между ним и Де Лаурентисом, и это может побудить к радикальным действиям.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что Анчелотти готов уйти со своего поста, в то время как Sport Mediaset и Si Gonfia La Rete reporter Raffaele Auriemma настаивают на том, что Де Лаурентис готов уволить своего тренера, возможно, даже сегодня.

«Наполи» на протяжении всей ситуации хранил полное молчание, отказываясь даже дать УЕФА объяснение, почему они отказались от запланированных пресс-конференций.