Защитник "Атлетико"​ Диего Годин близок к переходу в "Интер".

33-летний уругваец покинет мадридский клуб в статусе свободного агента.

По информации La Gazzetta dello Sport, Годин заключит трехлетний контракт с "Интером" с зарплатой до 6,75 миллионов евро за сезон. Отмечается, что базовая зарплата составит 4 миллиона, остальная сумма представлена в виде бонусов.

Диего Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. В текущем сезоне на счету защитника 37 матчей во всех турнирах, 4 гола и 3 результативных паса.