СМИ: Гаттузо покинет "Милан" по окончании сезона при любом результате

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо покинет команду в конце нынешнего сезона, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, специалист сам собирается уйти при любом результате в оставшихся матчах сезона. У него есть конфликт с директором клуба Леонардо. Кроме того, он не хочет быть "козлом отпущения" за результаты команды, считая, что виноват в неудачах не только он, но и руководство клуба

"Милан" занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея 52 очка в 30 матчах. Сегодня команде предстоит выездной матч с "Ювентусом".

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