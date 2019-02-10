СМИ: Гаттузо останется в "Милане" только в случае финиша в топ-4 чемпионата Италии

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Как сообщает Corriere della Sera, руководство "россонери" уволит 41-летнего специалиста, если команда не попадет в топ-4 чемпионата Италии, т.е. в зону прямого попадания в Лигу чемпионов.

Напомним, "Милан" уже вылетел из Лиги Европы на групповой стадии, а также вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с "Лацио".

"Милан" занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 36 очков после 22 туров.

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