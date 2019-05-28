СМИ: Гаттузо объявил об уходе из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сообщил, что покинет клуб. Ранее сообщалось, что сегодня, 28 мая, об этом будет объявлено официально.

– Решение покинуть "Милан" далось мне непросто, но его нужно было принять, – приводит La Repubblica слова Гаттузо. – Не было точного момента, когда я пришел к этому решению: это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Это болезненный выбор, но обдуманный.

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

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