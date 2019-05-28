СМИ: Гаттузо может возглавить "Фиорентину"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может покинуть команду и продолжить работу в одном из клубов серии А, утверждает Football Italia. По информации СМИ, 41-летний специалист может возглавить "Фиорентину".

Вместе с Гаттузо к "фиалкам" может прийти бывший спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли.

Также одним из возможных будущих мест работы Гаттузо является "Сампдория", которую возглавляет Марко Джампаоло.

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил команду в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

СМИ: "Милан" сегодня объявит об оставке Гаттузо

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