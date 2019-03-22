СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке "Ромы"

Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, Джеко в перерыве отругал партнера по команде за то, что тот не отдал ему пас. Эль-Шаарави отреагировал на замечание резко негативно, и футболист сцепились. До ударов дело не дошло. Также указано, что Эль-Шаарави был очень недоволен тем, что главный тренер римлян Клаудио Раньери заменил его по ходу матча.

"Рома" занимает пятое место в чемпионате Италии, имея в активе 47 очков в 28 матчах.

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