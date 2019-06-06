СМИ: Джампаоло близок к назначению в "Милан"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло перейдет на работу в "Милан"​. По информации Calciomercato, 51-летний специалист подпишет с "россонери" двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

Соглашение включает в себя возможность продления на еще один год при условии достижения определенных целей.

Марко Джампаоло работает в "Сампдории" с 2016 года. Под его руководством клуб ни разу не опускался ниже 10 места в турнирной таблице Серии А.

Ранее "Милан" объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера после того, как он не смог вывести клуб в Лигу чемпионов​.

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