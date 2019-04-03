СМИ: Доннарумма выбыл на несколько недель

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма получил травму бедра в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:1). Как утверждает Sky Sport Italia, 20-летний итальянец пропустит несколько недель.

В той же игре повреждение правого голеностопа получил полузащитник Лукас Пакета. 21-летний бразилец пройдет несколько тестов. Ожидается, что он выбыл надолго.

В текущем сезоне Доннарумма провел 33 матча за "Милан", в которых пропустил 28 голов. Пакета принял участие в 15 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом.

"Милан" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.

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