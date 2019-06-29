СМИ: "Динамо" купит хавбека "Ромы" за 10 миллионов евро

Полузащитник "Ромы" Жерсон Сантос в скором времени станет игроком "Динамо", информирует La Gazzetta dello Sport.

В понедельник или во вторник 22-летний хавбек пройдет медобследование для подписания контракта. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Римский клуб также получит проценты от последующего трансфера игрока.

Ранее игрок мог перейти в "Дженоа", однако отказался, так как хочет получить новый опыт за границей.

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине" на правах аренды. В 36 матчах серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.