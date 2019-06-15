СМИ: Ди Франческо возглавит "Сампдорию"

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо в ближайшее время возглавит "Сампдорию". Как утверждает Sky Sports Italia, итальянский специалист согласовал с генуэзцами трехлетний контракт.

При этом Ди Франческо еще должен расторгнуть соглашение с "Ромой". Он был уволен из римского клуба 7 марта 2019 года после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Специалист требует от римлян компенсацию за увольнение.

Напомним, под руководством Ди Франческо "Рома" заняла 3-е место в чемпионате Италии-2017/18, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2017/18.

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