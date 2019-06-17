СМИ: Ди Франческо расторг контракт с "Ромой" и возглавит "Сампдорию"

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо в ближайшее время возглавит "Сампдорию". Как утверждает Football Italia, 49-летний итальянец расторг контракт с римлянами сегодня, 17 июня.

О назначении Ди Франческо будет объявлено в пятницу, 21 июня. Его соглашение с "Сампдорией" будет рассчитано на три года.

Напомним, Ди Франческо был уволен из римского клуба 7 марта 2019 года после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Под руководством итальянца "Рома" заняла 3-е место в чемпионате Италии-2017/18, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2017/18.

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