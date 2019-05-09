СМИ: Ди Франческо - приоритетный вариант "Милана" в случае отставки Гаттузо

"Милан" подыскал замену главному тренеру Дженнаро Гаттузо. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, клуб планирует летом пригласить Эузебио Ди Франческо. Гаттузо с большой вероятностью будет отправлен в отставку, даже если "Милан" сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

На данный момент красно-черные идут на пятом месте в таблице, в трех очках до зоны Лиги чемпионов.

Последним местом работы Ди Франческо была "Рома", с которой специалист работал с лета 2017 до марта 2019 года. Он был уволен после вылета из Лиги чемпионов.