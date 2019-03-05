СМИ: Ди Франческо готов уйти в отставку с поста главного тренера "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо готов покинуть клуб. Как утверждает Calciomercato, 49-летний итальянец может уйти в отставку даже в случае выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Порту".

На пост главного тренера "Ромы" претендуют два специалиста: Кристиан Пануччи (экс-"Ливорно") и Паулу Соуза (экс-"Фиорентина").

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 44 очка после 26 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" римляне одержали победу со счетом 2:1.

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