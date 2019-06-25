СМИ: Ди Бьяджо покинет пост главного тренера молодежной сборной Италии

Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо покинет свой пост, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttomercatoweb, сегодня утром специалист проведет пресс-конференцию, где объявит о своей отставке.

48-летний итальянец работает со сборными Италии с 2011 года. До 2013 года он возглавлял сборную Италии U 20, а затем начал работать с командой U 21. Также он провел два товарищеских матча в качестве главного тренера первой сборной Италии.

На чемпионате Европы-2019 итальянская молодежка не вышла из группы и не пробилась в полуфинал. В связи с этим Италия упустила шанс участвовать в футбольном турнире Олимпиады-2020.