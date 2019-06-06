СМИ: Буффон может вернуться в Италию

К бывшему голкиперу "ПСЖ" Джанлуиджи Буффону​ проявляют интерес три клуба чемпионата Италии.

По информации La Repubblica, "Брешиа", оформившая возвращение в Серию А, сделала "серьезное" предложение 41-летнему футболисту.

Также агент итальянца заявил, что Буффон может продолжить карьеру в "Лацио" или "Дженоа". Голкипер является свободным агентом и может перейти в любой клуб бесплатно.

В сезоне 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел за "ПСЖ" 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.