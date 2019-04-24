Полузащитник "Интера" Марсело Брозович сможет участвовать в матче 34-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, футболист восстановился после травмы и работал в общей группе сегодня. Ранее он повредил подколенное сухожилие.

В текущем сезоне 26-летний Марсело Брозович провел 38 матчей за "Интер" и забил два мяча при одной голевой передаче. Матч "Интер" - "Ювентус" состоится 27 марта и начнется в 21.30 по московскому времени.

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