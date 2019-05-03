Нападающий "Марселя" Марио Балотелли может вернуться в Италию.

По информации Corriere dello Sport, "Брешиа"​, которая спустя 8 лет вернулась в Серию А, заинтересована в приглашении 28-летнего Балотелли. Как утверждает источник, у форварда есть дом в 200 метрах от стадиона бело-голубых.

Однако, чтобы трансфер состоялся, итальянцупридется пойти на понижение зарплаты: в "Марселе" он зарабатывает 5,4 миллиона евро в год.

В феврале в интервью Le Figaro Балотелли заявил, что хотел бы завершить свою карьеру именно в "Брешиа". Также нападающий в своем Инстаграме поздравил клуб с возвращением в высший дивизион Италии.

В текущем сезоне Марио Балотелли провел за "Марсель" 22 матча, забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.