СМИ: "Аталанта" продлит аренду Пашалича

Полузащитник Марио Пашалич продолжит выступать за "Аталанту" в следующем сезоне. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, бергамаски договорились с "Челси", который владеет правами на 24-летнего хорвата, о продлении срока аренды еще на один год.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" может выкупить Пашалича за 15 миллионов евро. Минувший сезон он провел в клубе из Бергамо на правах аренды. Хорват принял участие в 42 матчах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

В России Пашалич известен по выступлению за "Спартак": красно-белые арендовали футболиста в сезоне-2017/18.

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