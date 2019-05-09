СМИ: Аллегри настаивает на продаже Дибалы

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри озвучил руководству клуба ряд условий для нового контракта с "бьянконери", сообщает Sky Sport Italia. Текущее соглашение 51-летнего итальянца с командой действует до лета 2020 года.

По информации СМИ, Аллегри хочет продлить контракт с "Ювентусом" до 2022 года с увеличением зарплаты. Специалист планирует получить больше полномочий в трансферных вопросах. Одним из условиях является продажа нападающего Пауло Дибалы.

Аллегри возглавляет "бьянконери" с лета 2014-го. Под руководством специалиста команда пять раз становилась чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист может возглавить "ПСЖ".

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