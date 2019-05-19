СМИ: Аллегри может возглавить "Тоттенхэм" или "Баварию"

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри в следующем сезоне может возглавить "Тоттенхэм" или "Баварию". Ранее стало известно, что он покинет "Ювентус" летом.

Как утверждает Daily Express, "бьянконери" и "Тоттенхэм" могут обменяться тренерами: в Турин уедет рулевой "шпор" Маурисио Покеттино, а Аллегри проследует в обратном направлении. По мнению Rai Sport, итальянец предпочитает переезд в Германию. Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Нико Ковач может быть уволен, несмотря на победу в бундеслиге.

Напомним, Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" пять раз становились чемпионами Италии.

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