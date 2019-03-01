СМИ: Аллегри может возглавить "Интер"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. Как утверждает The Sun, основным претендентом на 51-летнего итальняского специалиста является "Интер".

Аллегри готов уйти из "Ювентуса" - он испытывает давление со стороны руководства "бьянконери", связанное с требованием выиграть Лигу чемпионов. Еще одним претендентом на итальянца является "Реал".

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством туринский клуб четыре раза становился чемпионом Италии. "Бьянконери" занимают 1-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 69 очков после 25 туров.

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