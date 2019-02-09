СМИ: Альбиоль может перенести пропустить остаток сезона из-за операции

Форвард "Наполи" Рауль Альбиоль испытывает проблемы с коленом, сообщают итальянские СМИ. Не исключено, что ему потребуется операция.

По данным Gazzetta dello Sport, испанец отправился в Барселону на обследование. По его итогам будет принято решение, нужна ли операция. Если ему все же придется перенести хирургическое вмешательство, то он пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел 22 матча за "Наполи" и забил один мяч.

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