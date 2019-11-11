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«Сложная игра, трудная победа». Полузащитник «Ювентуса» Пинсольо — о победе над «Миланом»

09:26
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Полузащитник «Ювентуса» Карло Пинсольо опубликовал в своем Twitter сообщение, посвященное победе туринской команды над «Миланом» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

После 12 туров «Ювентус» является лидером итальянского чемпионата с 32 очками.

Ювентус — Милан

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