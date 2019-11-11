Полузащитник «Ювентуса» Карло Пинсольо опубликовал в своем Twitter сообщение, посвященное победе туринской команды над «Миланом» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

После 12 туров «Ювентус» является лидером итальянского чемпионата с 32 очками.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей