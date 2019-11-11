«Сложная игра, трудная победа». Полузащитник «Ювентуса» Пинсольо — о победе над «Миланом»
09:26
Полузащитник «Ювентуса» Карло Пинсольо опубликовал в своем Twitter сообщение, посвященное победе туринской команды над «Миланом» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
После 12 туров «Ювентус» является лидером итальянского чемпионата с 32 очками.
Partita complicata, vittoria difficile, 3 punti fondamentali! #DaiUnPoEh ??? #SerieATIM #JuveMilan #FinoAllaFine #ForzaJuve ??? #Pinsoglio #Pinso31 pic.twitter.com/jKn0zMkhdG— Carlo Pinsoglio (@CarloPinsoglio1) November 10, 2019
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