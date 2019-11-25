Слова президента «Брешии» в отношении Балотелли могут вызвать новый расистский скандал

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался в отношении форварда команды Марио Балотелли. Ранее футболист был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч чемпионата Италии с «Ромой» (0:3). Как информирует Football Italia, высказывания Челлино многие могут расценить как расистские.

— Что вы хотите, чтобы я сказал ему? Сейчас он чувствует себя мрачно, он хочет все прояснить, но испытывает трудности, — сказал президент. — Мы не можем думать, что один игрок может спасти всю команду, это было бы неправильно в отношении коллектива.

Противоречивым высказывание президента могут счесть из-за игры слов. Для «мрачно» он использовал слово «nero», которое также переводится как черный. «Прояснить» в устах президента звучало как «schiarirsi» — это слово также может означать «сделать более светлым».

29-летний Марио Балотелли в текущем сезоне провел семь матчей за «Брешию» и забил два мяча. Ранее он подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Италии с «Вероной».

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