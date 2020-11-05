Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, может ли в клуб вернуться полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

— Что касается Погба, то сейчас он игрок «Манчестер Юнайтед», и еще слишком рано думать о будущих трансферах, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. — Мы все здесь думаем о Погба, одном из многих бывших игроков, которые так много дали «Ювентусу», но пока рано говорить о будущих целях. Мы сконцентрированы на создании этой команды для текущего сезона, и именно на этом мы сосредоточены.