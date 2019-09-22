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«Слишком много глупых людей». Криштиану Роналду — о жесте фанатам «Атлетико»

03:19
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вероной» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Италии, а также рассказал о своем жесте во встрече с «Атлетико» (2:2) в Лиге чемпионов. В одном из моментов он несколько раз сложил и разомкнул пальцы руки.

— Люди любят говорить ерунду. Вот и все. Слишком много глупых людей.

Матч с «Вероной»? «Главное, что команда победила, мы устали после Лиги чемпионов, что естественно после перелета и напряженной встречи в Мадриде.

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