Следствие изучает финансовые детали контракта Роналду с «Ювентусом»

Следователи, занимающиеся делом «Ювентуса», изучают финансовые детали контракта нападающего Криштиану Роналду с туринским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, следствие сопоставляет документы с записями телефонных разговоров. Их внимание привлек тот факт, что в этих разговорах регулярно упоминаются ежемесячные платежи нападающего во время пандемии коронавируса. Напомним, что в тот период остальные игроки команды согласились пойти на снижение зарплаты или отсрочку выплат.

Напомним, что у Роналду был подписан с «Ювентусом» четырехлетний контракт с зарплатой 31 млн евро в год после уплаты налогов. В контракте не были прописаны бонусы за достижение индивидуальных целей, но предусматривалась небольшая выплата за победу в чемпионате Италии.

Во время летнего трансферного окна 36-летний португалец перешел из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро.