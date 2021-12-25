Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян рассказала о дебютном для себя чемпионате России.

По итогам турнира фигуристка набрала 233.97 балла и заняла 4-е место.

— Я довольна своим прокатом произвольной программы. Два четверных риттбергера мне тоже удались. Следующая цель — чемпионат России среди юниоров. Месяца три назад начала прыгать этот прыжок. Начало получаться. И решили вставить его в программу. Сегодня я просто очень рада.

— Следила за отбором на Олимпиаду?

— Конечно, я очень переживала за отбор на Олимпиаду. Хотела, чтобы отобрались наши девочки. Рада, что им это удалось. Сначала выполнила свои задачи, а потом болела за них. Не особо зацикливаюсь на том, что я стала лучшей из юниорок. Четвертому месту я очень рада, не рассчитывала на такой результат. Это взрослый чемпионат России. Было важно соответствовать его уровню.