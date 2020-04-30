Sky Sport Italia: Серия А не будет расширена до 22 клубов в случае досрочного завершения сезона

Собрание футбольных профсоюзов Италии решило не увеличивать количество команд в серии А в случае досрочного завершения сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, профсоюзы решили, что, если сезон будет прекращен досрочно, повышения и понижения команд будут все равно проведены. Это означает, что в следующем сезоне в серии А по-прежнему будет 20 клубов.

Ранее рассматривался вариант никого не понижать и повысить два клуба из серии В, создавав чемпионат Италии с 22 командами.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 256 832 человек. Зафиксировано 230 244 летальных исхода от инфекции, вылечился 1 028 686 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 069 294 человека. Далее идут — Испания (239 639), Италия (205 463), Франция (166 420) и Великобритания (165 221).