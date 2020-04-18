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Sky Sport Italia: Игуаин не хочет возвращаться в Турин

17:54
Гонсало Игуаин. Фото ФК «Ювентус».
Гонсало Игуаин. Фото ФК «Ювентус».
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в Турин, сообщает Sky Sport Italia. Сейчас футболист находится в Аргентине.

Ранее форвард улетел на родину из-за болезни матери. Сообщается, что причины нежелания возвращаться — беспокойство за маму, ситуация с коронавирусом в Италии, а также его неопределенное будущее в команде. Ранее сообщалось, что он может покинуть «Юве». Аргентинца ранее критиковали за то, что он покинул Италию, несмотря на карантин. Интерес к нему приписывали «Ривер Плейт», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Атлетику», так как у футболиста есть баскские корни.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 276 474 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 119 человек, выздоровело — 582 599.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

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