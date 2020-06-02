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Скончалась сестра Дженнаро Гаттузо. Ей было 37 лет

14:28
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
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Сестра главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет, сообщает Twitter «Милана».

Точная причина смерти Франчески не уточняется. Однако известно, что она была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации.

Сестра Гаттузо долгое время работала в «Милане», а ее брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.

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