Скончалась сестра Дженнаро Гаттузо. Ей было 37 лет

Сестра главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет, сообщает Twitter «Милана».

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarit? con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia ? anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

Точная причина смерти Франчески не уточняется. Однако известно, что она была госпитализирована в феврале и с тех пор пребывала в реанимации.

Сестра Гаттузо долгое время работала в «Милане», а ее брат выступал там в бытность футболистом, а впоследствии также был тренером.