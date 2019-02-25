Скандал в Италии: Спаллетти недоволен судьями и ВАР

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:3) отметил, что судья принял неверное решение, поставив пенальти в ворота его команды. "Фиалки" спасли ничью на 101-й минуте игры.

Арбитр встречи Абиссо указал на точку, посчитав, что мяч на 96-й минуте попал в руку защитнику "Интера". Судьи прибегли к помощи ВАР и потратили 5 минут, чтобы определиться с окончательным решением.

- Это была грудь, никаки сомений. Мы отчетливо это видели. Все видели повтор с боковой линии, все. Это была грудь, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Я не говорил с судьей, что он бы мог мне сказать? Что это рука, когда очевидно, что не рука?

Penalty for Fiorentina after VAR review.



Fiorentina 3-3 Inter. pic.twitter.com/PcGihnITXY – 🦉 (@mtaisar28) 24 февраля 2019 г.