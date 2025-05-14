Синнер посетит финальный матч Кубка Италии по футболу

Первая ракетка мира Янник Синнер посетит матч финала Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Болоньей», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Игра пройдет 14 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

Синнер, который является давним болельщиком «Милана», посещал матч групповой стадии Лиги чемпионов с «Боруссией» в ноябре 2023 года. Тогда «Милан» на своем поле проиграл со счетом 1:3.

На этой неделе Синнер принимает участие в турнире серии «мастерс» в Риме — это его первые соревнования после дисквалификации. Он вышел в четвертьфинал, победив в четвертом круге аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:2), 6:3.