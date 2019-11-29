Синиша Михайлович: «Я устал плакать»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дал первую пресс-конференцию с июня, когда объявил о своей борьбе с лейкемией.

— Я хотел бы поблагодарить всех за уважение к моему состоянию, и для меня было бы лучше, чтобы не было так много людей, — цитирует Михайловича La Gazzetta dello Sport . - Это было серьезным испытанием для меня за последние четыре месяца. В последний раз я говорил 13 июля, когда объявил о своей болезни.

Теперь я хочу поговорить о своем здоровье. Во-первых, я хочу поблагодарить всех врачей, которые поддержали меня. Только те, кто страдает от этой болезни, знают, как трудно с ней бороться. Без их помощи я бы никогда не пошел по этому пути, который, я думаю, идет очень хорошо. Я благодарю всех, от врачей, которые помогали мне медсестрам.

Я сожалею, что не смог упомянуть их всех. Я устал плакать.

Михайлович 20 ноября покинул больницу после завершения третьего курса лечения, а на следующий день провел тренировку «Болоньи».