Синиша Михайлович: «Я устал плакать»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дал первую пресс-конференцию с июня, когда объявил о своей борьбе с лейкемией.
— Я хотел бы поблагодарить всех за уважение к моему состоянию, и для меня было бы лучше, чтобы не было так много людей, — цитирует Михайловича La Gazzetta dello Sport. - Это было серьезным испытанием для меня за последние четыре месяца. В последний раз я говорил 13 июля, когда объявил о своей болезни.
Теперь я хочу поговорить о своем здоровье. Во-первых, я хочу поблагодарить всех врачей, которые поддержали меня. Только те, кто страдает от этой болезни, знают, как трудно с ней бороться. Без их помощи я бы никогда не пошел по этому пути, который, я думаю, идет очень хорошо. Я благодарю всех, от врачей, которые помогали мне медсестрам.
Я сожалею, что не смог упомянуть их всех. Я устал плакать.
Михайлович 20 ноября покинул больницу после завершения третьего курса лечения, а на следующий день провел тренировку «Болоньи».
26 ноября 50-летний специалист был признан лучшим тренером Сербии.