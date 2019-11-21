Синиша Михайлович вернулся к тренировкам «Болоньи» после курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вернулся к исполнению своих обязанностей после курса химиотерапии, сообщает официальный Twitter клуба.

Специалист проходит лечение от лейкемии и уже покидал расположение команды, проходя первый курс химиотерапии.

Михайлович во второй раз в карьере возглавил «Болонью» в январе этого года.