Синиша Михайлович вернулся к тренировкам «Болоньи» после курса химиотерапии
18:07
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вернулся к исполнению своих обязанностей после курса химиотерапии, сообщает официальный Twitter клуба.
Специалист проходит лечение от лейкемии и уже покидал расположение команды, проходя первый курс химиотерапии.
Михайлович во второй раз в карьере возглавил «Болонью» в январе этого года.
? | GUESS WHO'S ? #WeAreOne pic.twitter.com/1vJGmmBHKI— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) November 21, 2019
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