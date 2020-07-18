Синиша Михайлович призвал изменить правило офсайда

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович призвал изменить правила офсайда. По его мнению, нельзя отменять голы из-за носа или плеча, находящихся в положении вне игры.

— Отмена гола из-за того, что у вас нос или плечо вне игры, кажется слишком серьезным, даже если правила ясны, — цитирует Football Italia Михайловича. - На мой взгляд, это правило должно измениться. Нужно иметь запас, прежде чем игрок окажется в офсайде. Но одна хорошая вещь в ВАР — это офсайд. Он фиксируется даже, когда игрок на миллиметр вне игры. Это часто случалось с нами как в нашу пользу, так и против. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что что-то изменится в будущем.