Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Синиша Михайлович призвал изменить правило офсайда

04:58
Теги:

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович призвал изменить правила офсайда. По его мнению, нельзя отменять голы из-за носа или плеча, находящихся в положении вне игры.

— Отмена гола из-за того, что у вас нос или плечо вне игры, кажется слишком серьезным, даже если правила ясны, — цитирует Football Italia Михайловича. - На мой взгляд, это правило должно измениться. Нужно иметь запас, прежде чем игрок окажется в офсайде. Но одна хорошая вещь в ВАР — это офсайд. Он фиксируется даже, когда игрок на миллиметр вне игры. Это часто случалось с нами как в нашу пользу, так и против. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что что-то изменится в будущем.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир