Синиша Михайлович прервет тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прервет карьеру по состоянию здоровья, сообщает The Corriere dello Sport. Это стало известно после того, как он прошел медицинское обследование, предполагается, что ему понадобится шоковая терапия. Сербский специалист сделает заявление или соберет пресс-конференцию.

В январе 2019 года он возглавил "Болонью" и закончил сезон на 10-м месте в турнирной таблице серии А. Также он работал с "Фиорентиной", "Сампдорией", "Миланом", "Торино", "Спортингом" и сборной Сербии.

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