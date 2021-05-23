Синиша Михайлович может покинуть пост главного тренера «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть свой пост. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года, но сам Михайлович хотел бы сменить команду, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Именно для этого он сменил несколько недель назад своего агента.

Михайлович работает с «Болоньей» с 2019 года. 13 июля 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией.

После 37 туров в этом сезоне «Болонья» набрала 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.