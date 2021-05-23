Синиша Михайлович может покинуть пост главного тренера «Болоньи»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть свой пост. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года, но сам Михайлович хотел бы сменить команду, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Именно для этого он сменил несколько недель назад своего агента.
Михайлович работает с «Болоньей» с 2019 года. 13 июля 2019 года Михайлович объявил, что болен лейкемией.
После 37 туров в этом сезоне «Болонья» набрала 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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