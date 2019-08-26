Синиша Михайлович: «Когда узнал о лейкемии, два дня бился в истерике»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о последних месяцах своей жизни.

— Когда мне сообщили, что у меня лейкемия, я впал в депрессию, — приводит слова серба Gazzetta dello Sport. — Я заперся в комнате, два никому не открывал и бился в истерике. Когда я позвонил игрокам, чтобы сообщить им эту новость, я не выдержал и разрыдался.

Одно дело, когда тебе это снится, в этот момент ты можешь сказать: «черт, это всего лишь сон». Увы, в случае со мной это стало реальностью. Терпеть не могу, когда меня жалеют, но за это время я получил тысячи сообщений со словами поддержки от друзей, близких, фанатов. Спасибо вам за все!

В начале июня Михайлович объявил, что болен лейкемией. Несмотря на это, на игре 1-го тура серии А «Верона» — «Болонья» (1:1) 50-летний специалист присутствовал на тренерской скамейке.

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