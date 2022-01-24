Симоне Индзаги заразился коронавирусом

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

В клубе отметили, что 45-летний специалист «будет следовать всем необходимым медицинским протоколам».

«Интер» набрал 53 очка в 22 матчах и возглавляет турнирную таблицу серии А, опережая «Наполи» (23 игры) на 4 очка.