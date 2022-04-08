Симоне Индзаги высказался о чемпионской гонке в серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии и оценил шансы своей команды.

«Я думаю у «Интера» есть все необходимое для победы в любом матче. В Турине мы выступили хорошо. Мы перетерпели, все вместе. Это позволило нам выиграть принципиальный матч», — цитирует Индзаги Calciomercato.

После 31 тура «Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А, имея 63 очка. «Наполи» идет вторым с 66 очками. На первом месте — «Милан», у которого 67 очков. У команды Симоне Индзаги один матч в запасе.

В 32-м туре серии А «Интер» сыграет с «Вероной». Начало — в 19.00 мск.