Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Кальяри» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Римская команда забила два гола в компенсированное ко второму тайму время.

— Думаю, что это было сильное выступление, потому что нам было нелегко отреагировать на пропущенный гол, — цитирует специалиста Sky Sport Italia. — Чувствую, что заслуженно победили в концовке. Замены были определяющими. Должен снять шляпу перед «Кальяри», они очень организованы, у них есть темп, их очень трудно обыграть.

Считаю, что мы заслужили победу, потому что мои ребята оставались здравомыслящими, сосредоточенными, не были подвержены страстной атмосфере. Мне повезло, что есть игроки, которые очень усердно тренируются, и сегодня три замены сделали разницу. Всегда говорил, что наше скудетто в том, чтобы быть в четверке лучших. Мы смотрим на верх таблицы, потому что восемь побед подряд — это не случайность

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