Симоне Индзаги: «Универсальность и перемещения в современном футболе очень важны»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы над «Ромой» в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:0).
«Универсальность и перемещения в современном футболе очень важны.
Я счастлив, что у меня есть игроки с необходимыми характеристиками. Мы работает над этим на тренировках, чтобы они комфортнее чувствовали себя в новых, необычных ролях», — цитирует Индзаги Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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